تقارير إيطالية تكشف أولى صفقات بوكيتينهو في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أول صفقات الأرجنتيني موريسيو بكويتينهو المدير الفني المتوقع لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلفًا للالماني توماس توخيل.

وكان الفريق الفرنسي، قد أعلن صباح اليوم الخميس عن إقالة مدربه الالماني توماس توخيل بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية في الدوري الفرنسي، كما كشفت التقارير أن إدارة الفريق الباريسي يقترب من التعاقد مع المدرب الارجنتيني موريسيو بوكوتينهو المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي ، ومن المنتظر أن تعلن الادارة عن تولي المدير الفني الجديد للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت صحيفة "توتو ميركاتو " الإيطالية أن المدرب الأرجنتيني بوكتينهو حدد أول صفقات فريق العاصمة الباريسية خلال فترة الانتقالات المقبلة ،وفي حال تولي إدارة الفريق سيطلب التعاقد مع الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب إنتر ميلان الإيطالي ،والذي دربه أثناء توليه قياده توتنهام الانجليزي.

يذكر أن المدير الفني لفريق نادي إنتر ميلان الإيطالي أنطونيو كونتي لا يعتمد على اللاعب الدنماركي بصفة أساسية في الفترة الماضية ،حيث لم يشارك مع الفريق إلا في مباريات قليلة وعادة ما يكون على مقاعد البدلاء أو خارج قائمة المباريات ،على الرغم من إنضمام اللاعب لإنتر منذ يناير الماضي في صفقة انتقال حر قادما من توتنهام الانجليزي .

لعب أن إريكسن تحت قيادة المدرب موريسيو بوكيتنهو 255 مباراة خلال ست مواسم خاضها مع الفريق الإنجليزي ،وتأهل في أخر موسم له مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ولكن خسره أمام ليفربول .

اقرأ أيضًا..كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي .. الموعد وموقف الفريقين



وأشارت الصحيفة أيضًا، إلى أن إنتر ميلان يرغب منذ فترة في التعاقد مع اللاعب ليناردو بارادايس نجم وسط الفريق الباريسي ،لذا فمن المحتمل أن يكون هناك صفقة تبادلية بين الفريقين حال تولي بوكتينهو الإدارة الفنية لباريس سان جيرمان.