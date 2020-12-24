فى ثالث أيام الاستقبال:" 65" نائباً تسلموا بطاقات العضوية

صرح المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت ،اليوم الخميس، " 65" نائباً عن قائمتى شرق وغرب الدلتا، وذلك من أصل 84 نائبا، هم مجموع عدد أعضاء القائمتين.

وأكد فوزى، أن الأمانة العامة لمجلس النواب، تحرص مع بداية كل فصل تشريعي على إقامة دورات تمهيدية وتعريفية للسادة النواب وخاصة للجدد منهم، ومن المقرر أن يتم ذلك، بعد انتهاء استقبال السادة النواب واستخراج بطاقات العضوية، موضحا أن هذه الدورات ستتضمن الناحية الدستورية واللائحية وكذلك التكنولوجية.

وأكد المستشار محمود فوزى، أن الأمانة العامة بمجلس النواب في خدمة ومعاونة السادة النواب، وهذه وظيفتها وواجبها تجاه نواب الشعب، متمنياً النجاح والتوفيق للسادة النواب لخدمة مصر وشعبها.

ووجه فوزى الشكر للعاملين بالأمانة العامة للمجلس على حسن أدائهم وحرصهم على اظهار الوجه العريق والحقيقي للبرلمان كمؤسسة رئيسية من مؤسسات الدولة، والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا ، كما توجه بخالص الشكر والتقدير للسادة المحررين البرلمانيين وممثلى الإعلام على تعاونهم مع الأمانة العامة لمجلس النواب والتزامهم بالإجراءات الاحترازية في تغطيتهم الخاصة باستقبال نواب برلمان( 2021/2026).

والجدير بالذكر، أن لجان الاستقبال ستواصل عملها الأسبوع القادم لاستقبال السادة أعضاء مجلس النواب الجدد بالنظام الفردى وعلى مدار ثلاثة أيام، كالآتى:

- الأحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة ،الجيزة، القليوبية ،الاسكندرية ، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب.

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