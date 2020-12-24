وزير الرياضة: بيج رامي مثل محمد صلاح وفخر لمصر

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سعيد بإنجاز البطل المصري بيج رامي بعد فوزه بالميدلية الذهبية في مستر اولمبيا التى اقيمت فى الولايات المتحدة الامريكية.
وقال صبحي خلال المؤتمر المنعقد حاليًا لتكريم والترحيب بالبطل العالمى بعد عودته: "نشكر أسرة كابتن رامي على مساندتها للبطل ولابد من معرفة الناس لهم".
وتابع: "سعيد بلقب البيج رامي للغاية.. الحمدلله رامي.. مينفعش حد يقول رامي بتاعنا احنا..لا رامي بتاعنا احنا بتاع مصر".
استطرد وزير الشباب والرياضة حديثه قائلًا : "كان عندي حمية غريبة وقوية عندما تحدثت مع بيج رامي قبل البطولة ، فهو لاعب مثقف جداً ومتابع لوطنه بشكل كبير جداً ".
وأكمل: "رامي أصبح مثل محمد صلاح ، محمد صلاح قال قبل ذلك مفيش استسلام ، ورامي نفذ ذلك الفكرة جداً".
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واختتم الوزير حديثه: " رامي ضهره مصر وتم رعايته من مصر وهذه رسالة نقولها للدنيا كلها ، لابد من الإيمان ببلدك وبربنا وبقدراتك، وسنسعى دائماً لعمل البطولة في مصر ".
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