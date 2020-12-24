بيج رامي: هذا التوقيت الأنسب للتتويج.. رغم فشلي!

كشف بيج رامي أن مر بلحظات صعبة وعصبية، في الفترة الماضية لكن ربنا لم يضع تعبه على الإطلاق، وذلك خلال مراسم تكريمه بعد تحقيقه مستر أولمبيا 2020.

وقال رامي خلال المؤتمر الصحفي: هذا البطولة كان أهم شئ لي كنت بصحى كل يوم وأفكر فيها، وربنا أختار التوقيت الأفضل للتويج بهذه البطولة رغم فشلي في الثلاث سنوات السابقة".

وأضاف: "أنا نجحت وتوجت بالبطولة عشان اخترت مصر تكون هي ضهري ورجعت واخترت كوسكواد".

وأوضح: معالي الوزير له دور معني كبير، دائما كان يتواصل معي بشكل شخصي، ومكالمتك الأخيرة لي كانت أكبر دافع للتتويج بالبطولة".

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.