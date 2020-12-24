فيديو.. خالد الجندى: العلم ليس طرحة ولحية

جدة - نرمين السيد - أضاف الجندى خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" الذى قدمه اليوم الخميس، مع الشيخ رمضان عبدالمعز على قناة "dmc"، أن من دلالات الأعداد أنها تقبل الجمع أما صفة العدد فلا تقبل الجمع ولهذا فهناك فارق بين واحد واثنين وثلاثة وأربعة، أما مثنى وثلاث فهى صفة لا تقبل الجمع، موضحًا أن الله عندما تحدث عن تعدد الزواج ذكر صفة العدد وليس الجمع.
ضرب الجندى مثلًا بكلمة التوحد التى قال الله تعالى فيها "قل هو الله أحد" ولهذا فالخالق عز وجل لا يقبل الجمع وواحد لا شريك له، متابعًا: "أريد لأتباع التيار السلفى أن يشرحوا معنى أن اخوات سيدنا يوسف قالوا لأبيهم (اسأل البهائم والبعير) وهل كانوا يقصدون أن يسأل الحيوانات أم من كانوا يركبونها وهل يقصدون أن يسألوا القرية نفسها أم أهل القرية؟
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