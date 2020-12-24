عميدة كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية : لا غنى للخطيب عن ملكة اللغة

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى كلمتها خلال اللقاء التثقيفى الذى عقدته وزارة الأوقاف المصرية للأئمة المصريين والسودانيين فى الدورة التدريبية المشتركة بمعسكر أبى بكر الصديق التثقيفى بالإسكندرية، أن فهم أسرار اللغة يسهم فى رقة طبع صاحبه، كما أنه لا غنى للخطيب عن ملكة اللغة والأدب، وأن اللغة هى مفتاح فهم أسرار القرآن الكريم.

وانطلقت صباح اليوم الخميس 24 ديسمبر، بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، فعاليات الدورة التثقيفية المشتركة للأئمة السودانيين وزملائهم المصريين حول مفاهيم الوسطية والاعتدال وقضايا التجديد.