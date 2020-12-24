وزير الأوقاف السودانى: مكتبة الإسكندرية مفخرة ثقافية

جدة - نرمين السيد - زار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ونظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح، اليوم الخميس، على رأس وفد سودانى رفيع المستوى من القيادات الدينية بالسودان، مكتبة الإسكندرية، قبل انطلاق الدورة التثقيفية المشتركة للأئمة السودانيين والمصريين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية.





وخلال الزيارة أبدى الوفد السودانى انبهاره بما تتضمنه مكتبة الإسكندرية من إرث حضارى وثقافى، فيما أشاد الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السودانى بمكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أنها مفخرة ثقافية لم ير مكتبة مثلها، ولو لم يكن للمصريين غيرها فى الثقافة لكفاهم فخرًا. ومن جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن مكتبة الإسكندرية أحد أهم معالم وحصون وقلاع الثقافة العالمية قديمًا وحديثًا، وأهم ما يميزها هو الثراء والتنوع وربط الماضى بالحاضر، فمصر بلد عريق ذو حضارة وثقافة عريقة تضرب فى أعماق التاريخ لأكثر من سبعة آلاف عام. وفى ختام الجولة أهدت مكتبة الإسكندرية بعض إصداراتها القيمة وفى مقدمتها تاريخ الجامع الأزهر للشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى تقديرًا من المكتبة لهذه الزيارة الكريمة، وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده فى نشر الفكر الوسطى المستنير.

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