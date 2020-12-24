جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن البروتوكول العلاجى المصرى مبنى على بحث عملى مصرى خالص، ومدرب عليه الأطباء والهيئات المعاونة والصيادلة، وأبحاث مصرية خالصة من داخل البروتوكولات.





وأضاف حسنى فى تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن البرتوكول المصرى تدرب عليه الأطباء والصيادلة كافة فهو مبنى على بحث علمى مصرى، مشيرا إلى الزيادة فى إصابات كورونا متوقعة، لافتًا إلى استمرار هذه الزيادة خلال الفترة المقبلة وفقا لما أعلنته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد فى وقت سابق بأن يناير وديسمبر شهرى الفيروسات التنفسية. وأكد أن الزيادة الموجودة فى حالات كورونا حاليا لا تختص بمصر فقط ولم ترهق وزارة الصحة والأطباء المصريين، فالوزارة اتخذت إجراءات كبيرة للتصدى للفيروس، وأوضح أن زيادة الأعداد مسؤولية مجتمعية والشفاء من الله سبحانه وتعالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس لجنة كورونا : الزيادة الحالية فى الإصابات لم ترهق وزارة الصحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.