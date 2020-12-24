غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة جوية 

تسير شركة مصر للطيران غدا الجمعة ،٥٨ رحلة جوية إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، كازابلانكا، تونس، بغداد، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، ميلانو، چنيف، امستردام، كوبنهاجن ، روما، ميونخ، نيويورك، أثينا، چوبا، ڤيينا، فرانكفورت، البحرين، عمان، نيروبي، اديس أبابا، اربيل.

كما تسير ١٥ رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و ٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٥٤٢٢ راكب.

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