السيسي يؤكد أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الأفريقي  

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التقدير لأخيه الرئيس الجنوب أفريقي "سيريل رامافوزا" الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لحرصه على دورية انعقاد اجتماعات الاتحاد الأفريقي بالرغم من التحديات التي يفرضها تفشى فيروس كورونا، مؤكدًا على أهمية استمرار الجهود الجماعية للنهوض بأجندة العمل الأفريقي المشترك في ظل الظروف الدقيقة الراهنة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم عبر الفيديو كونفرانس في قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي مع رؤساء التجمعات الإقليمية الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن القمة تناولت مناقشة الاستعدادات لعقد القمة القادمة للاتحاد الأفريقي المقرر لها في فبراير العام القادم ٢٠٢١.

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