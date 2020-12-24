عرض مقترحات أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعا برئاسة محمد فايق رئيس المجلس القومي والسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحضور عدد من أعضاء المجلس ومن رؤساء الوحدات بالأمانة الفنية للجنة، بهدف التعرف على مقترحات المجلس بالنسبة لأول استراتيجية وطنية من نوعها لحقوق الإنسان في مصر تعكف الأمانة الفنية للجنة حاليا على إعدادها وعلى عقد جلسات الاستماع بشأنها.

وعبر محمد فايق خلال اللقاء عن ترحيبه بتأسيس اللجنة العليا برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية، وبما تقوم به اللجنة من جهود لتنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل الدولة لتعزيز العمل الحكومي المنسق اتصالا بموضوع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكاتف بين جميع الأطراف الوطنية من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري.

وأكد فايق، التكامل بين مهام واختصاصات المجلس القومي واللجنة العليا، مشيرا إلى أنهما يعملان كل في إطار ولايته لتحقيق هدف تعزيز حقوق الإنسان.

وأكد فايق اهتمام المجلس بالتعاون مع اللجنة بما يسهم في تعزيز جهود الدولة وتحقيق النتائج المرجوة، وعبر رئيس المجلس عن استعداد المجلس القومي للإسهام في تدريب الكوادر العاملة في الأمانة الفنية للجنة من خلال خبرائه.

كما رحب رئيس المجلس بجهود اللجنة العليا لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضًا وأعضاء المجلس الحاضرين عددًا من الموضوعات التي تمثل أولوية بالنسبة للمجلس من واقع التوصيات المتضمنة في تقاريره المختلفة.