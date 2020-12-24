نائب بالشيوخ: ترامب جانبه الصواب في الحديث عن المعونة

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، تصريحات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشأن المعونة الأمريكية لمصر واستخدام القوات المسلحة لها لشراء أسلحة روسية.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن مصر منذ بداية الحصول على المعونة الأمريكية، وهي ملتزمة بشكل كامل بأوجه الصرف المتفق عليها وشراء الأسلحة من موسكو ليس أمرا جديدا ولا يتم تمويلها من المعونة الأمريكية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن بنود الحصول على المعونة الأمريكية لا تنص على حصول مصر على أموال سائلة ولكن تستخدم لشراء معدات عسكرية أمريكية، لافتا إلى أن ترامب جانبه الصواب في الحديث عن المعونة.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقدم لمصر منذ عام 1979 معونة سنوية بناء على توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، تتنوع ما بين مساعدات عسكرية ومعونات اقتصادية تشرف عليها الوكالة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه من حق الدولة المصرية تنويع مصادر تسليح قواتها المسلحة وذلك في إطار سياسية مصرية لتوسيع شراكاتها وعلاقاتها الاستراتيجية مع مختلف دول العالم.