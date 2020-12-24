نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل رابط الاستعلام عن كود الطالب للفصل الدراسي الأول جميع المراحل الدراسية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن كود الطالب يعتبر كود الطالب من الخطوات الهامة التي يجب أن يقوم بها الطالب من أجل الحصول على حق حضور الامتحانات الخاصة بعالم والفصل الدراسي الأول، حيث أن نظام الاختيارات الالكترونية تتم من خلال حصول الطالب على كود رقمي من خلاله يستطيع الدخول على منصة الاختيارات وأداء امتحانه سواء من لجنته الامتحانية في مقر المدرسة أو من خلا المنزل على حسب ما تقرره وزارة التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن كود الطالب

هناك مجموعة من الخطوات يمكن ان يقوم من خلال ها الطالب للتوصل إلى الكود الخاص بحضور الاختبارات، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

الخطوة الأولى هي الدخول على الرابط لموقع كود الطالب.

الخطوة الثانية يتم كتابة البيانات المطلوبة من الطالب وهي (الرقم القومي للطالب – تاريخ ميلاده – محافظة الطالب – نوع وجنس الطالب).

الخطوة الثالثة هي الضغط على خيار “الاستعلام”.

وبعد إتمام تلك الخطوات الثلاثة يمكن بكل سهولة الحصو على المكود، حيث سيتم ظهروه مباشرة.

رابط موقع الاستعلام عن كود الطالب

منصة الدخول لحضور الامتحان لنهاية الفصل الدراسي الأول لا تتم بشكل عشوائي، حيث يتم كتابة بيانات الطالب عند بوابة الرابط لضمان كون الطالب بنفسه هو من يقوم بأداء الامتحان، ويتم ذلك من خلال الدخول اولا على الرابط المباشر ثم كتابة الاسم والكود، ومن بعدها يتم الانتقال مباشرة لصفحة الاختبار، حتى يتمكن الطالب من البدأ في حل الاختبار والإجابة عن كافة الأسئلة، كما وان كود الطالب من أهم الأشياء المتعامل بها في النظام الجديد للدراسة في جمهورية مصر العربية، ومن خلاله يمكن للطالب الخول على المنصات الإلكترونية المختلفة بسهولة، حتى يتمكن من متابعة الدراسة بشكل ثلث في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.