البنك الأهلي المصري: تفعيل عملية تحصيل الرسوم الخاصة بخدمات المحليات إلكترونيا

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع برتوكول تعاون مع شركة (إي فاينانس) التي تعمل في مجال تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وذلك من أجل تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها المحليات في محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا لما جاء في بيان البنك الأهلي.

وذكر بيان البنك الأهلي المصري أن هناك خطط استراتيجية تم وضعها من قبل الدولة المصرية تهدف الى تفعيل عملية التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية، وجاء هذا الاتفاق لبدء تنفيذ التوجيهات القيادة السياسية المصرية.

وصرح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الأستاذ يحيى أبو الفتوح ان هذه المنظومة الجديدة تعمل لأول مره في مصر، وتهدف الى التحصيل الإلكتروني للرسوم المتعلقة بالخدمات المحلية، وسيمتد نشاط هذه الخدمة لأكثر من 9 محافظات في الوقت الحالي كمرحلة أولى، وسوف يتم التوسع لتشمل جميع المحافظات المصرية فيما بعد.

وأشار البنك الأهلي المصري في بيانه الى أن الهدف من هذا البرتوكول هو دعم منظومة التحول الرقمي، وخفض معدل التعاملات النقدية، وذلك لنشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية لدي المواطنين، لمواكبة التطورات التكنولوجيا العالمية.

ما هي الخدمات المحلية التي سيتم تطبيق التحول الرقمي لها؟

أوضح الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع في البنك الأهلي المصري “كريم سوس”، إنه سوف تشمل منظومة السداد الإلكتروني الجديدة حوالي 42 خدمة، يستطيع المواطنون الحصول عليها المواطنون عبر بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، وذلك لتلبية احتياجات وتسهيلا للإجراءات.

أهم الخدمات التي يمكن المواطنون الحصول عليها عبر بوابة خدمات المحليات الإلكترونية:

خدمة تجديد تراخيص البناء.

خدمة توصيل مرافق مؤقتة.

خدمات إخطار بتغيير نوع الاستغلال أو النشاط.

تجديد رخصة إشغال وتنازل عن رخصة محل.

خدمة الحصول على صورة طبق الأصل من جميع أنواع التراخيص.

خدمات سداد أقساط إيجار وأيضا حجز الجبانات.

إعلان تصالح عن حجز إداري.

وأكد الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري انه سيتم ميكنة جميع الخدمات الأخرى التي تقدمها المحليات في جميع المحافظات في المراحل التالية.

ما هي المحافظات التي سوف يتم تطبيق المنظومة الجديدة لها؟

وفقا لما ورد من المسئولين في البنك الأهلي المصري انه سيتم تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني في 9 محافظات في المرحلة الأولي، وهم محافظات:

القاهرة، وكفر الشيخ، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ودمياط، والفيوم، والشرقية، والغربية.

وبمجرد الانتهاء من ربط المحافظات بالبوابة الالكترونية الخاصة بالمحليات، يتوجب على المواطنين استخدام الكروت البنكية مثل كارت ميزة لسداد الرسوم المطلوبة عن طريق الانترنت، للحصول على الخدمات السابق ذكرها.

ويذكر أن البنك الأهلي المصري يعمل من أجل تطوير أداء الخدمات الحكومية، وذلك من أجل تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين من أجل الحصول على الخدمات بأسرع وقت ممكن، من أجل تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030، ومواكبة تطورات التكنولوجيا المتلاحقة على الساحة العالمية.

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