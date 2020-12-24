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شقيق بيج رامي: البطل المصري يتمتع بالإرادة والإصرار وهو ما ساعده في الوصول إلى هدفه

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أعرب محمد السبيعى شقيق البطل العالمى بيج رامى سعادته بتتويج شقيقه بذهبية مستر اولمبيا، مؤكدًا أن ما تحقق انجاز كبير يضاف الى الرياضة المصرية.

وقال السبيعي، اإنه حرص مع أفراد اسرته على التواجد بمطار القاهرة لاستقبال البطل العالمى مع الجماهير الغفيرة لتهنئته على هذا الانجاز الكبير مؤكدا أن شقيقه سعى من البداية لتحقيق الالقاب وانه تعرض لفترة صعبة بعد اصابته بفيروس كورونا .

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وأشار إلى أن شقيقه البطل المصرى يتمتع بالإرادة والإصرار وهو ما ساعده على الوصول إلى هدف حصوله على مستر أوليمبيا في كمال الأجسام وذلك بعد دخوله العديد من المسابقات الدولية ولكنه نجح بالنهاية في حصد المركز الأول .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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