فيديو.. نانسى نعيم: مهتمة بمشاكل التنمية فى الصعيد وقانون التأمين الصحى الشامل

قالت النائبة نانسى نعيم، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، عن حزب الشعب الجمهورى:" وجود المرأة فى البرلمان بنسبة 25% يعبر عن التمكين الحقيقى الذى دعمه الرئيس منذ البداية.

وتابعت عضو مجلس النواب، خلال حديثه لــ دوت الخليج، مهتمة بشكل كبير بكل مشاكل التنمية المتعلقة بالصعيد، من طرق وصرف صى، ومهتمة أيضًا بقانون التأمين الصحى الشامل.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنها تستهدف الانضمام إلى لجنة الصحة وذلك لمرجعيتها ومؤهلاتها الجامعية، وأيضًا لجنة العلاقات الخارجية لأنها تسافر كثيرًا ولديها لغة.