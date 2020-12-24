بسبب كورونا..الڤيڤا يلغي بطولة كأس العالم للشباب والناشئين 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ڤيڤا، إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الدولي على مواقع الاتحاد الدولي، عن سبب إلغاء البطولتين، حيث جاء ذلك خوفًا من تفشي فيروس كورونا وحرصًا على سلامة اللاعبين.

وكان من المقرر، أن تستضيف بيرو النسخة المقبلة من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في العام المقبل 2021، أما أندونيسيا فكانت ستحضتن النسخة المقبلة من كأس العالم للشباب تحت 20 عام في الفترة من 20 مايو إلى 12 يونيو 2021.

على أن يستضيف أندونيسيا وبيرو النسخة المقبلة 2023 من بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين بدلا من البطولة الملغاة 2021 بسبب فيروس كورونا .

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وكان منتخب الشباب بقيادة المدير الفني ربيع ياسين قد استبعد من بطولة شمال إفريقيا والمؤهلة لكأس العالم للشباب 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق وعدم اكتمال العدد المصرح به للعب المباراة وفقا للوائح الكاف والتي تنص على ضرورة تواجد 14 لاعب في قائمة المباراة، وتم اعتبار المنتخب المصري خاسرا في الثلاث مباريات امام ليبيا وتونس والجزائر ،قبل أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ڤيڤا عن إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين بسبب فيروس كورونا