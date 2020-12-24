مباحث الشرابية تشن حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون

شنت مباحث قسم شرطة الشرابية، حملات مكبرة استهدفت تجار المخدرات في دائرة القسم، وألقى المقدم شريف الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، والمقدم محمود الحسيني معاون المباحث، القبض على "ع. م" وشهرته " فنله"، أثناء تواجده في منطقة الشرابية بدائرة القسم وبحيازته سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12ملى، وطلق نارى من نفس العيار، وتم ضبطة فى قضية شروع فى قتل.

كما تمكن المقدم شريف الوكيل رئيس مباحث، قسم شرطة الشرابية، والنقيب أحمد صبرى، معاون المباحث، من القبض على "أ. ص" صاحب محل مفروشات، والسابق تم ضبطه، وشقيقه "م .ص" وبحيازتهما 25 جرام "هيروين"، وسلاح نارى فرد خرطوش، عيار 12ملى، و2 طلقة، ومبلغ مالي 275جنيهًا، وكذلك هاتف محمول.

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وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد السيد، رئيس مباحث قطاع الشمال، أعترفا بحيازتهما للمضبوطات، بحجة الدفاع عن النفس، والمسحوق المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل اتصالهم بعملائهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

