تعرف على أسباب استقالة طلعت يوسف من الإسماعيلي قبل بدء المهمة

تقدم طلعت يوسف المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري، باعتذاره بشكل رسمي عن الموافقة على تدريب نادي الإسماعيلي في الفترة القادمة.

وأعلن نادي الإسماعيلي، عبر موقعه الرسمي، اعتذار طلعت يوسف عن تولي القيادة الفنية لنادي الإسماعيلي، وذلك بعد يومين فقط من اتفاقه على تولي القيادة الفنية للدراويش.

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وعلم وقع دوت الخليج أنه قد حدث خلاف ومشادة بسيطة بين طلعت يوسف وأحد المسؤولين داخل النادي الإسماعيلي، في اليوم الأول لطلعت داخل ملعب الإسماعيلية، كما كان لتمسك مجلس إدارة الإسماعيلي بعدم قدوم محمد إبراهيم كمدرب عام، وتعنته في تعيين مدرب عام "إسمعلاوي"، سبب كبير لتغيير رأي طلعت يوسف في قبول المهمة، وكانت تلك المشادة هي القشة التي قسمت ظهر البعير.

وكان قد أعلن مجلس إدارة الاسماعيلي، يوم الثلاثاء الماضي، تعيين طلعت يوسف مديرًا فنيًا جديدًا للدروايش، خلفًا للبرازيلي ريكاردو، الذي تم إقالته بعد الهزيمة أمام الجونة بهدفين لهدف، في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز.

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البداية كانت مع فريق رشيد، ثم مساعد للمدرب التاريخي حسن شحاته في الإتحاد السكندري، وبعدها تولي تدريب الكروم قبل أن يصبح مديرا فنيا لزعيم الثغر خلفا لبوكير، وواصل يوسف المسيرة بتدريب المحلة، ثم إتحاد الشرطة وبعدها العديد من المحطات التدريبة أهمها سموحة والاتحاد مرة أخري، وأستطاع تحقيق الدوري السوري والليبي مع أهلي طرابلس وأخرها الاسماعيلي.

وتتميز سياسة طلعت يوسف المعروفة بأنه لا يحبز النجوم، ولا يعتمد عليهم منعا للمشاكل داخل الفريق، وإنما يعتمد بصورة أكبر علي أداء الفرد الذاتي المفيد للفريق بعيد عن النجومية الشخصية للاعب، فالنجم هو الفريق فوق أي شئ .

ويقتنع يوسف دائما بالفكر الهادئ وعدم الإنفعال، سواء أثناء المباريات من علي الخطوط، أوخارج المباريات في حياته الخاصة والعملية، لشدة تعلقة بمبدأ "أن كل شئ لابد وأن يمر بهدوء، ومن خطوة تليها خطوة مكملة لها دون القفز غير المدروس".

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