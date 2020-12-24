رضوى الشربيني لـ أصالة: "الخاين لا يتزعل عليه ولا منه"

وجهت الاعلامية رضوى الشربيني رسالة لدعم الفنانة أصالة بعد صدمتها التي أعلنت عنها بنشر صورة لطليقها المخرج طارق العريان بصحبة موديل سورية أرمينية تدعى نيكول سعفان.

كتبت رضوى الشربيني عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلة: "إلى حبيبتي أصالة... زعلك غالي زيك والخاين لا يتزعل عليه ولا يتزعل منه... لا يستاهل دمعة واحدة منك ولا حتى كلمة عتاب... انسي وعيشي وحبي وارمي ورا ظهرك وانجحي أكتر وأكتر لأنك تستحقي... ربنا يعوض عليكي ويسعد قلبك يا روحي".

كانت قد نشرت الفنانة السورية اصاله عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام " صورة طليقها طارق العريان وعلقت قائلة: "هي اقسي صوره انا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ .. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".

واستطردت أصالة حديثها: "الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها .. الصّوره مو عاديّه .. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب..سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون .. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

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جاء ذلك بعد ظهور طارق ونيكول هو الأول بعد هذه الأقاويل، وذلك في حفل عيد ميلاد الموديل والذى شهد حضور عدد كبير من النجوم، حيث جاء ظهور طارق ونيكول في هذه المرة ليفتح من جديد علامات الاستفهام وحالة الجدل حول ارتباطهما.