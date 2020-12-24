نص رسالة بطريرك الكلدان بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وقال بطريرك الكلدان فى نص رسالته : "نحتفل هذا العام بعيد الميلاد فى أجواء غير مستقرة منذ عقدين، وقد عمَّقَتها بشكل غير مسبوق تداعيات تفشّى جائحة كورونا، ممّا ألزَمنا بتعليق الصلوات والفعاليات الرَّعَويِّة فى كَنَائِسِنَا طوال الأشهر الماضية، حفاظاً على سلامة الناس".

وتابع : "العيد استعادة الصفاء الروحى وسط هذه الأجواء المُقلقة، علينا كمؤمنين أن نركّز على معانى عيد الميلاد، وليس على الاحتفال الخارجى الذى سيكون محدودًا بسبب تدابير الوقاية من وباء كورونا، بالرغم من كل الظروف يبقى الميلاد مصدر رجاء وقوّة لاستعادة الصفاء الروحى عِبر احتفالنا به عائلياً وكنسياً على ضوء معانى الميلاد، حتى يولد المسيح فى قلوبنا وعائلاتنا، ويمنحنا نعمة الثقة" إنه يَقُول لَنَا: "لَا تَخَافُوا" مرقس 6/ 50، و"ها أنَا مَعكُم كل الأيام" متى 28/ 20 هذا يُعيننا فى التغلّب على الخوف، والبقاء اُمناء على إيماننا وتعميق علاقاتنا الأخوية.

وأشار إلى أن المسيح ولد حتى نولد فيه ومعه، لمستوى آخر من الحياة والعلاقات، تتجسد كلمة الله انسانيّاً فى يسوع حتى تتجسَّدَ فينا أيضاً، جعَلَنا يسوع بميلاده نشترك روحياً فى الحياة الإلهية، لنتَذَكَّرُ ما قاله:"أَمَّا الَّذينَ قَبِلوه وهُمُ الَّذينَ يُؤمِنونَ بِاسمِه فقَد مَكَّنَهم أَنْ يَصيروا أَبْناءَ الله". (يوحنا 1/ 12)

وذكر أن يسوع عاش ببساطة علاقة المحبة والطاعة مع الله، وعلاقة محبة وتضامن وخدمة مع الناس فى زمانه، هذا ما ينبغى أن نتأمل به فى الميلاد، ونبحث عن طريقة لكى نجسِّده فى حياتنا اليومية، لكى تملأ كلمة الله قلبنا ونستعيد صفاءنا الروحى، وتُبارِك جهودنا من أجل مستقبل أفضل.

وأوضح أن التغيير يتم عندما نكون جماعة مُحبة ومتحدة، جماعة الصلاة التى تبعث فينا النور والدفء والطمأنينة، وتولِّد فينا الثقة والحماسة لمواصلة مسيرتنا.

واستطرد : العيد دعوة إلى التضامن الأخوى، ويدعونا أن نتضامن مع بعضنا ونمد يد العون للمحتاجين لاسيما الذين فقدوا وظائفهم، والطلاب الذين يجدون صعوبة كبيرة فى مواصلة دراستهم بسبب الظروف وتداعيات جائحة كورونا، لنتذكر مرة اُخرى قول المسيح: "كلما صنعتم شيئاً لإخوتى هؤلاء الصغار فلى قد صنعتموه" (متى 25/ 40)، وقد قدمت البطريركية لحدّ اليوم أكثر من 150ألف دولار لمساعدة الفقراء من دون التمييز بينهم.

لقد علَّمَنا يسوع أنَّ الله هو أبونا جميعاً، ونحن إخوة فى عائلة بشرية واحدة، من هذا المنطلق دعا البابا فرنسيس فى رسالته العامة "كلُّنا أخوة" إلى أن نكون أخوة بكل صدق وليس متخاصمين، لذا علينا جميعاً مسيحيين ومسلمين أن نترك خلافاتنا جانباً ونحب بعضنا بعضاً ونخدم بعضنا بعضاً كإخوة فى عائلة واحدة، ولنقدم مصلحة الوطن- العراق على أى اعتبارات، ولنتكاتف كفريق واحد من أجل تغيير وضعنا والخروج من هذه الأزمات، من خلال بناء علاقات على اُسس الاحترام المتبادل، وترسيخ قيم العيش المشترك.

وتابع :"بكل أسىً نقول إننا حالياً فى العراق على مفترق الطرق، وأمام التحدى الأصعب، فإما أن نُعيد بناء علاقاتنا على اُسس حميدة، ونبنى بلدنا على قواعد سليمة، وإما أن نترك هذه العاصفة العارمة تؤدى بنا الى الأسوأ".

لنتهيأ لهذه الأعياد بالإيمان والصلاة وأعمال الخير كيما يسكب الله فى قلوبنا نِعمَهُ وبركاتِه، فننال القدرة على تخطّى المِحَن، والتنعّم بالسلام كما جاء فى ترنيمة الملائكة ليلة الميلاد: "المجد لله فى العلى وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبنى البشر" (لوقا 2/ 14)، على أرض العراق والشرق والعالم، السلام والرجاء الصالح.

نسأل الله أن يمنح بلدنا والعالم بأسرِهِ السلام والشفاء من جائحة كورونا، كذلك أدعوكم إلى اغتنام فرصة زيارة البابا فرنسيس للعراق فى مطلع شهر آذار المقبل، بالإبداع فى الإعداد والاستعداد لخير بلدنا ومنطقتنا.