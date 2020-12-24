ننشر أسماء اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - بينما حسم محمد لبيب، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وذلك فى المرحلة الأخيرة لانتخابات اليوم الخميس.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فى كلمة له اليوم عقب إعلان الفائزين، إن الانتخابات شهدت حالة من الشفافية والحيادية والنزاهة.

وأضاف قنصوه أن النشاط الطلابى هو جزء أصيل من الحياة الجامعية ومرتبط بتكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعى، لافتا إلى أن الجامعة بصدد إنشاء برامج صناعة القادة اعتباراً من العام الدراسى الحالى، لتأهيل الطلاب وإعداد كوادر قيادية للمستقبل.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة ستدعم اتحاد الطلاب الجديد، وستقدم له كافة التسهيلات المادية والمعنوية التي يتطلبها دورهم في المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن 1.184 طالب وطالبة ترشحوا للانتخابات، فيما بلغ عدد المرشحين بعد فحص الطلبات والطعون 1.062 طالب وطالبة.

وقال جابر، إن الإتحاد الجديد مطالب بتنفيذ أنشطة طلابية فاعلة يستفيد منها الطلاب، والاهتمام بربط جميع الطلاب بكل ما يتم من أنشطة طلابية وجامعية وعلمية.

وقدم نائب رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر لاتحاد الطلاب السابق على جهده خلال العام الماضي في ظل ظروف استثنائية وصعبة لم تمر بها الجامعة من قبل، موضحاً أن الاتحاد السابق كان له دور فعال في انتهاء العام الدراسي الماضي على النحو الأمثل.

وفي سياق متصل، أسفرت نتائج انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان الطلابية العليا، وعددها 7 لجان، بفوز الطالب محمد احمد محمد ندا بالفرقة الثانية بكلية التجارة بمنصب أمين لجنة الأسر، والطالبة حبيبة هشام حسين بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة بمنصب الأمين المساعد.

وفى اللجنة الرياضية، فاز الطالب عبد الرحمن إبراهيم حسنى بكلية الهندسة بمنصب الأمين، والطالب عبد الرحمن على حسن بكلية التربية الرياضية بمنصب الأمين المساعد.

وحسمت الطالبة ريهام أحمد توفيق بالفرقة الثانية بكلية التمريض منصب أمين اللجنة الثقافية، والطالبة ياسمين اشرف منصور الفرقة الرابعة كلية زراعة سابا باشا بمنصب الأمين المساعد.

وفى لجنة الجوالة فاز الطالب عمرو رسمي محمد الفرقة الرابعة بكلية التربية منصب الأمين، والطالب عبد الله إبراهيم محمد حسانين الفرقة الثالثة بكلية الآداب بمنصب الأمين المساعد،

وفاز الطالب محمد إبراهيم بالفرقة الثالثة بكلية التجارة بمنصب أمين اللجنة الفنية والطالب على عصام الدين الفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان بمنصب الأمين المساعد.

وفى اللجنة الاجتماعية فاز الطالب مصطفى أحمد كمال الدين الفرقة الرابعة بكلية الزراعة بمنصب الأمين، والطالبة صوفيا محمد حسن الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بمنصب الأمين المساعد.

وفاز بمنصب أمين اللجنة العلمية الطالب عبد الرحمن حمدي بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، والطالبة دنيا أحمد حسن الفرقة الأولى بكلية الحاسبات بمنصب الأمين المساعد.