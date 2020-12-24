مجلس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة المتحف الكبير

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة المتحف المصرى الكبير، برئاسة الوزير المختص بشؤون الآثار، وعضوية الرؤساء التنفيذين لكل من هيئة المتحف الكبير، وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.





كما يضم المجلس فى عضويته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والمستشار القانونى للوزير، والمشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطه به، ونائب المشرف العام على المتحف المصرى الكبير للشئون الأثرية.

ويضم التشكيل كذلك رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور ممدوح الدماطى أستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس ووزير الآثار السابق، والدكتور محمد عبد الرؤوف أستاذ القانون الدولى والمدير السابق لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى، وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى، ومنى إبراهيم رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى، والدكتور محمد حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، والسفير هشام الزميتى مساعد وزير الخارجية سابقاً، والدكتور هشام دنانة أستاذ التسويق والإدارة الاستراتيجية بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمود عبد الله خبير إدارة الأصول وإعادة الهيكلة، والدكتورة ميرهان رجب خبير إدارة الأعمال والعقود الدولية.

وتضمن القرار بأن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وأن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه.

ووفقا لهذا القرار، يتولى رئيس مجلس الإدارة، رئاسة الجلسة وإدارة المناقشات، كما يجوز لمجلس الإدارة دعوة من يرى من العاملين بالهيئة أو الخبراء من خارج الهيئة لحضور جلسات المجلس للإدلاء بما يرى المجلس طلبه من بيانات أو إيضاحات بشأن الموضوعات المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قراراً بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس من رئيس وعدد كاف من الموظفين، تتولى الأعمال التحضيرية لجلسات المجلس وإعداد جدول الأعمال وملفات المسائل المطروحة.