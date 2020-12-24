نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق جزئى لشارع النيل في الجيزة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بمستشفى حميات إمبابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظه الجيزة، عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، برفع كفاءه شبكة الكهرباء بمستشفى حميات أمبابه الامر الذى يستلزم تنفيذ قطع عرضي لشارع كورنيش النيل بالاتجاهين تحديداً أسفل كوبري الساحل.

وتشير محافظة الجيزة، أنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع النيل في الاتجاهين لمده يومان من يوم الجمعه الموافق 25/ 12/ 2020 وحتى يوم السبت الموافق 26 /12 /2020 على ان تكون الأعمال من الساعه 12 صباحاً وحتى الساعه 5 صباحاً فقط، وذلك دون تعطيل الحركه المرورية.

ومن جانبه وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي شمال الجيزة، بمتابعه تنفيذ الأعمال ورد الشيء الى أصله عقب الانتهاء منها، مشيراً ان الإداره العامه لمرور الجيزة ستقوم بتعيين الخدمات المروريه لتنظيم الحركه المروريه بنفس الموقع، كما ستقوم الشركه المنفذه بنشر كافه وسائل الأمن الصناعي و المساعدات الفنيه أثناء الأعمال.

