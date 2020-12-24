انت الان تتابع تفاصيل خبر دفن شادي عبدالله غريق شاطئ النخيل بعد ستة أشهر من غرق 11 شخص والحزن يخيم على قرية النجيلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم دفن شادي عبدالله غريق شاطئ النخيل اليوم عقب صلاة المغرب، وذلك واقعة غرقه بستة أشهر والتي وقعت في يوليو الماضي من العام الجاري، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة واستخراج تصريح الدفن من نيابة الإسكندرية.

دفن شادي عبدالله غريق شاطئ النخيل بعد ستة أشهر من غرقه

وتم نقل الجثمان من الإسكندرية إلى مسقط رأسه بقرية النجيلة التي تتبع مركز كوم حماده بمحافظة البحيرة، وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي القرية والقرى المجاورة، وانتظار مئات الأشخاص لجثمان شادي عبدالله، والذي تم تحديد هويته والتأكد من أن الجثمان له.

ويذكر أن شادي عبدالله غريق شاطئ النخيل، قد غرق في يوليو الماضي، وكان 11 شخص ماتوا غرقاً في هذا التوقيت وتم حينها انتشال جثامين 10 ضحايا بمشاركة العديد من فرق الغوص المتطوعة، ولم يتم العثور على جثمان شادي، وبعد تم العثور على جثمان شاب بدون رأس، وتم تحليل الدي إن أي والذي ظهرت نتيجته اليوم، بتوافق التحليل مع الجثمان الذي تم العثور عليه.

واشتهر شاطئ النخيل الواقع في العجمى غرب الإسكندرية بأنه شاطئ الموت، لكثرة الغرقى كل عام في الشاطئ وانتشار ما يسمى بالدوامات الساحبة بالبحر في هذه المنطقة.

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