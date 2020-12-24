كشف الفنان كريم فهمي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
إصابة كريم فهمي بفيروس كورونا
ينشغل لفنان كريم فهمي ينشغل حاليًا في تصوير فيلم "جارة القمر"، حيث تدور أحداث فيلم "جارة القمر" فى إطار رومانسى اجتماعى، حيث تجمع قصة حب بين ياسمين رئيس "ليلى" وكريم فهمى "شادي"، رغم الفارق الاجتماعى بينهما، خاصة أنها تنتمى إلى أسرة متوسطة، وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.
اقرأ أيضًا..سلوى محمد علي تكشف إصابتها بفيروس كورونا
الجدير بالذكر، أن يشارك في بطولة الفيلم، مع كريم فهمي كلًا من ياسمين رئيس، سوسن بدر، وبيومى فؤاد، ومحمد الشرنوبى، وتأليف محمود زهران، وإخراج هادى الباجورى، وإنتاج أحمد السبكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم فهمي يعلن إصابته بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.