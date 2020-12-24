كريم فهمي يعلن إصابته بفيروس كورونا

كشف الفنان كريم فهمي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

إصابة كريم فهمي بفيروس كورونا





وكتب كريم فهمي، عبر خاصية القصص المصورة بموقع "انستجرام"، معلنًا إصابته قائلًا:"الحمدلله كورونا".

ينشغل لفنان كريم فهمي ينشغل حاليًا في تصوير فيلم "جارة القمر"، حيث تدور أحداث فيلم "جارة القمر" فى إطار رومانسى اجتماعى، حيث تجمع قصة حب بين ياسمين رئيس "ليلى" وكريم فهمى "شادي"، رغم الفارق الاجتماعى بينهما، خاصة أنها تنتمى إلى أسرة متوسطة، وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.

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الجدير بالذكر، أن يشارك في بطولة الفيلم، مع كريم فهمي كلًا من ياسمين رئيس، سوسن بدر، وبيومى فؤاد، ومحمد الشرنوبى، وتأليف محمود زهران، وإخراج هادى الباجورى، وإنتاج أحمد السبكي.