فيديو.. محمد العماري: التمثيل الحزبي يعكس التنوع فى البرلمان المقبل.. ونلتزم بالأجندة الحزبية

قال النائب محمد العمارى، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بالنواب، إن العمل البرلمانى تلك مرة مختلف عن السابق، حيث التمثيل الحزبى فى المجلس المقبل الذى يعكس التنوع، ويتمثل ذلك فى وجود 13 حزب ممثل تحت قبة البرلمان.

وتابع خلال حديثه لــ دوت الخليج، ذلك التنوع الكبير فى المجلس المقبل من شأنه إثراء العملية الحزبية، والعمل البرلماني داخل المجلس.

وأكد عضو مجلس النواب، أن أى أجندة تشريعية بالتأكيد تهتم بهموم المواطن والملف الاقتصادي، والملف الصحى والتعليم، ولكننا لابد أن نلتزم بالأجندة المقدمة من الحزب.