الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد أوباما

أكد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك أن اللجنة تسعى للحفاظ على القوام الأساسي لفريق الكرة بالنادي.

وشدد السيد في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك على أن المفاوضات مع يوسف إبراهيم "أوباما" تسير بصورة جيدة و هناك تلاقي في وجهات النظر بين الطرفين.

وأضاف :"أوباما أحد كباتن الفريق و ابن من أبناء الزمالك ولا يمكن التفريط فيه خاصة وأنه من الأعمدة الأساسية بالفريق".

وتابع : "المفاوضات تسير بشكل جيد وفي مراحلها المتقدمة و اللاعب خلال المفاوضات أكد أنه تحت أمر النادي".

اقرا أيضا: خلافات تشتعل بين يوسف أوباما والزمالك.. تعرف على التفاصيل



واختتم نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم تصريحاته مؤكدا أن هناك أخبار جيدة لجماهير الزمالك في هذا الملف خلال الأيام القادمة. واختتم نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم تصريحاته مؤكدا أن هناك أخبار جيدة لجماهير الزمالك في هذا الملف خلال الأيام القادمة. جلسة بين أوباما وسيد عبدالحفيظ علم "دوت الخليج" من مصدر داخل النادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة داخل المارد الأحمر عقد جلسة سرية مع يوسف اوباما لاعب نادي الزمالك، وصانع ألعاب الفريق الابيض من أجل إقناع اللاعب بالإنضمام لصفوف القلعة الحمراء. وتأبع المصدر أن اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم المارد الأحمر يعمل كوسيط للصفقة نظرا للعلاقة الكبيرة التي تربط كهربا بصانع العاب الفريق الأبيض. اقرأ أيضا: مماطلة أوباما تقربه من القلعة الحمراء "تفاصيل"



ويحاول "كهربا" لاعب نادي الزمالك السابق والنادي الاهلي الحالي، التأثير علي أوباما واقناعه باللعب للنادي الأهلي محاولا تذليل أي عقبات أمام اللاعب وإبراز المميزات التي ستعود على اللاعب حال التوقيع للمارد الأحمر. ويحاول "كهربا" لاعب نادي الزمالك السابق والنادي الاهلي الحالي، التأثير علي أوباما واقناعه باللعب للنادي الأهلي محاولا تذليل أي عقبات أمام اللاعب وإبراز المميزات التي ستعود على اللاعب حال التوقيع للمارد الأحمر. ويحتاج الاهلي ليوسف أوباما ليكون بديل متميز في مركز صانع العاب في ظل غياب ناصر ماهر، بعد إصابته في الكتف، وإجراءه لعملية جراحية، بالإضافة إلى غياب محمد مجدي أفشة المصاب بفيروس كورونا ليكون أوباما خير بديل لهم. اقرأ أيضا: الزمالك يعلن تعافي لاعب الفريق يوسف أوباما من فيروس كورونا