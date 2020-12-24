تصغره بـ 35 عامًا.. أبرز المعلومات عن نيكول سعفان بعد إنتشار أنباء ارتباطها بـ طارق العريان

طارق العريان بات حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة منذ صباح اليوم، وذلك بعد ظهوره مع نيكول سعفان الموديل السورية، ومن ثم أشعل تعليق أصالة ضجة واسعة عبر منصات السوشيال ميديا، ليتعاطف معها العديد من النشطاء.

دوت الخليج يقدم أبرز المعلومات عن نيكول سعفان بعد انتشار أنباء ارتباطها بطليق الفنانة أصالة طارق العريان.

- تصغر طارق العريان بحوالي 35 عامًا، فهي من مواليد سبتمبر 1998.

- نيكول عارضة أزياء سورية الأصل.

- درست نيكول في مجال التسويق في أرمينيا وقررت في النهاية العمل بمجال الأزياء.

- بدأت تظهر مع المُخرج طارق العريان مؤخرًا بشكل كبير لتلفت الأنظار إليهما.

- ظهرت في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان عمرو دياب، وإخراج طارق العريان.

كانت قد نشرت الفنانة السورية اصاله عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام " صورة طليقها طارق العريان وعلقت قائلة: "هي اقسي صوره انا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ .. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".

واستطردت أصالة حديثها: "الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ماإحكيها .. الصّوره مو عاديّه .. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي ( آدم وعلي ) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب..سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون .. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

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جاء ذلك بعد ظهور طارق ونيكول هو الأول بعد هذه الأقاويل، وذلك في حفل عيد ميلاد الموديل والذى شهد حضور عدد كبير من النجوم، حيث جاء ظهور طارق ونيكول في هذه المرة ليفتح من جديد علامات الاستفهام وحالة الجدل حول ارتباطهما.