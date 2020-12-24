الكاف يكشف عن موعد قرعة دور مجموعات أبطال إفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على موعد إجراء قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى الكونفدرالية الإفريقية.

وسوف تقام مراسم سحب القرعة في القاهرة يوم الثامن من شهر يناير 2021، على أن يتم إرسال أسماء الممثلين عن الأندية في موعد أقصاه الرابع من الشهر ذاته.

وضمن نادي الزمالك تأهله إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد انسحاب نظيره الغزالة التشادي.

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فيفا يعلن موعد فرعة كأس العالم للاندية



على الجانب الآخر كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية، والتي من المقرر أن تقام في قطر، فبراير 2021، ويشارك فيها الأهلي كممثل لبطل قارة أفريقيا. على الجانب الآخر كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية، والتي من المقرر أن تقام في قطر، فبراير 2021، ويشارك فيها الأهلي كممثل لبطل قارة أفريقيا. وأعلن فيفا في بيان له عبر موقعه الرسمى الـ موعد النهائي لقرعة كأس العالم للأندية، وجداول المباريات والملاعب التي سوف تقام عليها البطولة في الفترة ما بين 1 و11 فبراير 2021. ويأتي استاد أحمد بن علي الذي يستضيف المباراة الافتتاحية بين بطل قطر فريق الدحيل وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 1 فبراير بتمام الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي. اقرا أيضا: أبرز تصريحات سيد عبدالحفيظ عقب فوز الأهلي على سونيديب



على أن تقام المباراة النهائية على استاد المدينة التعليمية بالدوحة يوم 11 فبراير في الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي". على أن تقام المباراة النهائية على استاد المدينة التعليمية بالدوحة يوم 11 فبراير في الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي". ويأتي أبرز الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية فريق أوكلاند سيتي، بطل نيوزيلندا، وفريق الأهلي كممثل عن الاتحاد الإفريقي، وفريق بايرن ميونيخ عن أوروبا، وأولسان هيونداي ممثلاً عن آسياً، بالإضافة إلى تايجرز المكسيكي بعد فوزه ببطولة أبطال الكونكاكاف. الكاف يهنيء أحمد مجاهد



قدم كونستانت اوماري القائم بأعمال رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف التهنئة لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة أعمال اتحاد الكرة المصري بمناسبة اقتراب قدوم العام الميلادي الجديد 2021. اقرأ أيضا: شوبير ينفجر غضبًا على الكاف بسبب ملعب مباراة الأهلي وسونيديب