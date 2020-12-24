الكاف يكشف عن موعد قرعة دور مجموعات أبطال إفريقيا

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على موعد إجراء قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى الكونفدرالية الإفريقية.
وسوف تقام مراسم سحب القرعة في القاهرة يوم الثامن من شهر يناير 2021، على أن يتم إرسال أسماء الممثلين عن الأندية في موعد أقصاه الرابع من الشهر ذاته.
وضمن نادي الزمالك تأهله إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد انسحاب نظيره الغزالة التشادي.
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فيفا يعلن موعد فرعة كأس العالم للاندية
على الجانب الآخر كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية، والتي من المقرر أن تقام في قطر، فبراير 2021، ويشارك فيها الأهلي كممثل لبطل قارة أفريقيا.
وأعلن فيفا في بيان له عبر موقعه الرسمى الـ موعد النهائي لقرعة كأس العالم للأندية، وجداول المباريات والملاعب التي سوف تقام عليها البطولة في الفترة ما بين 1 و11 فبراير 2021.
ويأتي استاد أحمد بن علي الذي يستضيف المباراة الافتتاحية بين بطل قطر فريق الدحيل وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 1 فبراير بتمام الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي.
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على أن تقام المباراة النهائية على استاد المدينة التعليمية بالدوحة يوم 11 فبراير في الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي".
ويأتي أبرز الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية فريق أوكلاند سيتي، بطل نيوزيلندا، وفريق الأهلي كممثل عن الاتحاد الإفريقي، وفريق بايرن ميونيخ عن أوروبا، وأولسان هيونداي ممثلاً عن آسياً، بالإضافة إلى تايجرز المكسيكي بعد فوزه ببطولة أبطال الكونكاكاف.
الكاف يهنيء أحمد مجاهد
قدم كونستانت اوماري القائم بأعمال رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف التهنئة لأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة أعمال اتحاد الكرة المصري بمناسبة اقتراب قدوم العام الميلادي الجديد 2021.
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وأرسل أوماري خطابًا رسميًا لأحمد مجاهد يهنئه فيه بمناسبه اقتراب العام الميلادي الجديد 2021، معربًا فيه عن أن يشهد هذا العام مزيد من الكوادر الرياضية حول العالم، وأن يظل الجميع بصحة جيدة خاصة في ظل الأزمة الحالية وانتشار فيروس كورونا covid 19 ، والا يؤثر هذا الفيروس اللعين على استئناف جميع البطولات الرياضية المختلفة.
يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية تولى إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بقرار من الفيفا وذلك بعد قرار إقالتها للجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني في الاسبوع الماضي لعدم الالتزام بالموعد المحدد لارسال اللائحة المطلوبة.
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