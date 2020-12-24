عاجل.. إصابة ضياء الدين داوود بفيروس كورونا

أعلنت الصفحة الرسمية للنائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عن إصابته بفيروس كورونا، بعد إجراء المسحة الطبية pcr.
وجاء فى المنشور على صفتحه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، فيس يوك:" الحمدلله والشكرلله، قدر الله وما شاء فعل، تأكد إصابة النائب ضياء الدين داوود بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وتابعت:" بدأ النائب تطبيق بروتوكول العلاج بعد خضوعه للعزل المنزلى بعيدا عن أسرته، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء".
هذا وكان النائب ضياء الدين داوود، قد أكد فى وقت سابق، بعد نجاحه فى الانتخابات البرلمانية، أنه كان لديه ثقة كبيرة في نزاهة القضاء المصري وعودته مرة أخرى للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، خاصة في أن اسباب استبعاده غير صحيحة.
وأوضح داوود، في تصريح خاص ل"دوت الخليج" أنه سيبدأ العودة والتركيز في الانتخابات قائلًا" عجلة الانتخابات تعود مرة أخرى ، وعلى العهد باقون ومستمرون في بناء مصر الجديدة ومعبرين عن طموحات المصريين بأسس الحرية والمساواة".
ولفت داوود، إلى أن البرلمان القادم فاصل وموكل إليه العديد من المهام الكبيرة، مطالبًا المواطنين بحسن الإختيار وأن يختارو من يعبر عن مصالحهم وأحلامهم.
و قررت المحكمة الإدارية العليا، قبول الطعن المقدم من النائب ضياء الدين داود، مايعني انقضاء حكم استبعاده من الترشح لانتخابات النواب المقبلة.
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