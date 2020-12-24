الكاتدرائية الأسقفية تحتفل بقداس عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الكنيسة الأسقفية فى بيان لها اليوم، إن ترتيبات قداس العيد هذا العام تراعى الظروف والاشتراطات الصحية التى خلفها وباء كورونا، مشيرة إلى تخصيص قاعة جانبية مزودة بشاشة عرض فى مبنى إدارى داخل كاتدرائية جميع القديسين وذلك لنقل صلوات القداس مباشرة بالشكل الذى يسمح بتوفير مساحات أكبر للتباعد الاجتماعى.

وشددت الكنيسة فى بيانها على ضرورة إبراز دعوات دخول القداس على البوابات والالتزام بارتداء الكمامات والاستجابة لتعليمات المنظمين من أجل الحفاظ على صحة المصلين، فيما عملت الكاتدرائية على تطهير بواباتها ومقاعدها وجميع أبوابها قبل قداس اليوم وذلك للحفاظ على صحة المصلين.

وتزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بأشجار الكريسماس، وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذى يترأسه الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب.