مترو الأنفاق : 1.687 محضر مخالفة لقرار ارتداء الكمامة بالمحطات والقطارات

جدة - نرمين السيد - وشملت الحملة محطة العتبة التبادلية بالخطين الثانى والثالث، ومحطة الشهداء التبادلية بالخطين الأول والثانى، إلى جانب محطات غمرة وكوبرى القبة وسراى القبة وعزبة النخل والمرج الجديدة.
وبلغ إجمالى عدد محاضر عدم ارتداء الكمامة بحملة اليوم بمحطات المترو المختلفة نحو 1.687 محضراً، إلى جانب 14 محضرًا لبائع متجول.
وتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع شرطة مترو الأنفاق ومشاركة الإدارات العامة المعنية بشركة مترو الأنفاق مثل العلاقات العامة والإعلام والأمن الداخلى بشركة المترو، وبتواجد فريق عمل شركة الرواد للأمن وفريق عمل شركة فالكون جروب للأمن وذلك لضبط كافة الظواهر السلبية أو أى راكب مخالف لقرار ارتداء الكمامة على أرصفة المحطات أو داخل القطارات وتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامة حفاظاً على سلامتهم وسلامة من حولهم.
يذكر أن الشركة تقوم بشكل مستمر بتوعية جمهور الركاب بالخطوط الثلاثة بضرورة ارتداء الكمامة إلى جانب استمرار الإذاعة الداخلية بجميع المحطات فى بث تنويهات بعدم دخول أى راكب من دون ارتداء الكمامة والتشديد على عدم نزعها داخل القطارات حتى لا يتعرض الراكب لغرامة فورية تصل إلى أربعة آلاف جنيه.
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