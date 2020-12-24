الصحة : 724.5 ألف مواطن بأسوان سجلوا بمنظومة التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عن تسجيل 724 ألفا و567 مواطنا بمحافظة أسوان، إحدى محافظات المرحلة الأولى من مراحل التأمين الصحى الشامل، وذلك منذ بدء تسجيل المواطنين بجميع محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى بداية شهر أكتوبر 2019، وحتى نهاية عام 2020.





وأكدت زايد فى تصريحات صحفية متابعتها الموقف التنفيذى لتأهيل المنشآت الطبية وتجهيزها على أكمل وجه بباقى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل وفق أعلى المعايير المعتمدة دوليًا.

ولفتت الوزيرة إلى أن العمل يسير على قدم وساق فى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لاستكمال تطبيق المنظومة لتغطى محافظات الجمهورية، تباعًا ويتحقق حلم المصريين فى رعاية صحية متميزة وبأعلى جودة مع مراعاة عدم تحميل المواطن أى أعباء مالية إضافية، على النحو الذى يسهم فى تطوير القطاع الصحى ويحمى المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض.

وكشف الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن تكلفة البنية التحتية لتأهيل المنشآت الطبية بأسوان استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بها، والتى بلغت 9.2 مليارجنيه.

وأشار إلى تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية والتى بلغت 2.5مليار، فيما بلغت التكلفة التشغيلية بالمحافظة 600 مليون جنية، بإجمالى تكلفة 12.300مليار جنيه.

وأضاف أنه من المقرر إطلاق المنظومة بأسوان من خلال 112 وحدة ومركز بالإضافة إلى 11مستشفى، مقسمين على 6 إدارات طبية وهم "أسوان، دراو، كوم إمبو، نصر النوبة، إدفو شرق وإدفو غرب"، داعيًا المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظة، أن يتوجهوا للوحدة أو المركز الصحى التابع لهم والأقرب لمحل سكنهم للتسجيل.

ولفت إلى الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل الرقم القومى لأفراد الأسرة وشهادات الميلاد للأطفال "إن وجدوا" أو صورة منهم، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المواطن وبيانات أسرته وفتح الملف العائلى لهم، وبناء عليه يتم متابعة حالة المواطن الذى تم تسجيله والحالة الصحية لأسرته مع طبيب الأسرة، وبعدها يتم تحديد موعد إتمام الفحص الطبى الشامل لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.

وتأتى أسوان ضمن باقى محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل، والتى تشمل "الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، السويس، جنوب سيناء"، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضى.