مصرع اثنين من العناصر الإجرامية.. وضبط أخر خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة بالشرقية

لقى إثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما ، وضبط آخر خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة بالشرقية وضبط بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة ، كانت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام قد أكدت بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى قيام ثلاث عناصر إجرامية شديدة الخطورة هم ،عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبيةمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضايا"سرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ، ومخدرات " والمحكوم عليه بالسجن 15 عاماً ، وكذا مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا "مخدرات - حيازة سلاح نارى - مقاومة سلطات - قتل" ،عاطل - مقيم بدائرة قسم ميت غمر بالدقهلية – (سبق إتهامه فى قضيتين "مخدرات") ،عاطل - مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق . بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وإستخدامهم دراجات نارية للتنقل عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية ، ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها ، فبادلتهم القوات إطلاق النيران ، وتمكنت من السيطرة على الموقف وبتمشيط المنطقة تبين (مصرع العنصران الأول والثانى) ، وأمكن ضبط (العنصر الثالث "مُصاباً بطلق نارى بالساق") ، وأمكن ضبط (3 بنادق آلية ، 14 خزينة ، عدد من الطلقات ، 20 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر ، أقراص مخدرة ، ميزان ، كمية من الأكياس وأدوات التغليف ، عدد 3 قطع أسلحة بيضاء ، عدد 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية ، مبلغ مالى) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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