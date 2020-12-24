محافظ شمال سيناء: تفجير خط الغاز «غرب العريش» لن يؤثر على إمدادات مدينة العريش

تعرض خط الغاز الرئيسي المغذي لمدينة العريش الى عملية تفجير، مساء الخميس في منطقة سبيكة غرب مدينة العريش بشمال سيناء بواسطة مجهولون.
وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن التفجير لن يؤثر على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد ولا على مساكن المواطنين بمدينة العريش. وأكد محافظ شمال سيناء أن تفجير أنبوب الغاز بمنطقة سبيكة بالعريش لن يؤثر على المنطقة الصناعية بوسط سيناء.
وأشار المحافظ إلى التنسيق مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» فور وقوع الانفجار، حبث قامت فور وقوع الانفجار بإغلاق محابس التحكم لسرعة السيطرة على الحريق، مؤكدًا على عدم وجود خسائر بشرية. وأوضح محافظ شمال سيناء، إلى أن الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق فى تفجير خط الغاز ومعرفة سبب الانفجار، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط واسعة لموقع التفجير لتتبع وضبط الجناة.
كان خط الغاز قد تعرض في 19نوغمبر الماضي إلى تفجير محدود بمنطقة سليلة لمدخل مدينة العريش الغربي، ولم يسفر التفجير عن أي خسائر بشرية، ودون أن يؤثر على إمدادات الغاز لمختلف المنشآت بمدينة العريش ووسط سيناء.
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