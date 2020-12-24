وزيرة الصحة: تسجيل 725ألف مواطن قبل إطلاق التأمين الصحي الشامل بأسوان

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، عن تسجيل724.567 ألف مواطن بمحافظة أسوان ، إحدى محافظات المرحلة الأولى من مراحل التامين الصحي الشامل، وذلك منذ بدء تسجيل المواطنين بجميع محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بداية شهر أكتوبر 2019، وحتى نهاية عام 2020.

فيما أكدت د.هالة زايد على متابعة الموقف التنفيذي لتأهيل المنشآت الطبية وتجهيزها على أكمل وجه بباقي محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل وفق أعلى المعايير المعتمدة دوليًا ، لافتة إلى أن العمل يسير على قدم وساق فى كافة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإستكمال تطبيق المنظومة لتغطي كافة محافظات الجمهورية تباعًا ويتحقق حلم المصريين في رعاية صحية متميزة وبأعلى جودة مع مراعاة عدم تحميل المواطن أى أعباء مالية إضافية، على النحو الذي يسهم في تطوير القطاع الصحي ويحمى المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض.

فيما كشف الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل ، عن تكلفة البنية التحتية لتأهيل المنشآت الطبية بمحافظة أسوان استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، والتي بلغت 9.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية والتي بلغت 2.5مليار، فيما بلغت التكلفة التشغيلية بالمحافظة 600 مليون جنية، بإجمالي تكلفة 12.300مليار جنيه.

وأضاف السبكي أنه من المقرر إطلاق المنظومة بمحافظة أسوان من خلال 112 وحدة ومركز بالإضافة إلى 11مستشفى، مقسمين على 6إدارات طبية وهم (أسوان، دراو ، كوم امبو، نصر النوبة، ادفو شرق وادفو غرب)، داعيًا المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظة ، أن يتوجهوا للوحدة أو المركز الصحى التابع لهم والأقرب لمحل سكنهم للتسجيل، لافتًا إلى الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل الرقم القومى لأفراد الأسرة وشهادات الميلاد للأطفال "إن وجدوا" أو صورة منهم، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المواطن وبيانات أسرته وفتح الملف العائلى لهم، وبناء عليه يتم متابعة حالة المواطن الذي تم تسجيله والحالة الصحية لأسرته مع طبيب الأسرة، وبعدها يتم تحديد موعد إتمام الفحص الطبى الشامل لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان تأتى ضمن باقي محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل والتى تشمل (الإسماعيلية، الأقصر، أسوان،السويس، جنوب سيناء)، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضي.