رئيس أساقفة الإسكندرية: لولا الاستقرار الأمني ما استطعنا الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية جموع المؤمنين بعيد الميلاد السيد المسيح، حيث ترأس القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد الذى بدأ منذ قليل بكنيسة جميع القديسين بالزمالك، وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المطران منير حنا، في عظة قداس عيد الميلاد المجيد إنه بينما يسود العالم كله شعور بالقلق والخوف من انتشار الوباء وظهور سلالات جديدة من الفيروس، فإن ميلاد المسيح ينير الظلمة، مضيفًا: لاشك إن العالم من حولنا يئن بسبب أحبائنا الذين فقدناهم وبسبب التباعد الاجتماعى بين الأسر والأصدقاء وتدهور الاقتصاد والبطالة.

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وصلى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد، مؤكدا: لولا الاستقرار الأمني ما استطعنا الاحتفال بالعيد.

وتابع: أقدم شكر خاص لكل رجال الشرطة الذين بذلوا جهدا كبيرا لنحتفل بأمان، ونصلي لأجل مصر لقد شاهدنا بناء مشروعات عملاقة لخدمة جميع المصريين، والدولة تولي حق السكن رعاية خاصة، وتبني آلاف الوحدات السكنية كل يوم إلى جانب مبادرات مختلفة تهدف رفعة

الإنسان المصري، كما يحدث في مبادرة "١٠٠ مليون صحة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب المطران عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة تهدف إلى بعث الرخاء، فضلا عن تبني انجازات ضخمة نشكر الله عليها.

وتساءل المطران: فهل من المناسب أن نحتفل بميلاد المسيح فى وسط كل هذه الأحداث؟ مضيفا: لقد فكرت كثيرًا فى هذا الأمر ووجدت أن ميلاد المسيح مرتبط بالنور، والنور ينير فى الظلمة ويعطى الرجاء للسالكين فى الظلمة، سواء كانت هذه الظلمة بسبب الظروف القاسية أو بسبب خطايانا.

واعتبر المطران الاحتفال بميلاد المسيح يساعدنا أن ندرك أنه بالرغم من كل الظروف الصعبة، يوجد إله محب ورحيم وقادر أن يمنحنا السلام والفرح فى وسط كل الظروف التى تحاول أن تسلب سلامنا وتدفعنا إلى الحزن والاكتئاب.

حضر الصلاة اللواء أشرف جاب الله مندوبا عن رئيس الجمهورية، واللواء عبدالسميع شبانة مندوبا عن وزير الداخلية، واللواء إبراهيم عبدالهادي مندوبا عن محافظ القاهرة، والمستشاار عدلي حسين محافظ الدقهلية الأسبق، والدكتور محمد أبو زيد الأمير مندوبا عن فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والسفير عبدالرحمن موسى مستشار فضيلة الدكتور أحمد الطيب واللواء محمد عقل رئيس حى غرب القاهرة، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية.