فيديو.. تامر عبدالقادر: برلمان2015 تعرض لظلم شديد.. والتنوع يثرى الحياة السياسية

قال النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب:" إن مجلس 2015 تعرض لظلم شديد، خاصة من الشارع، لأنه لم يرى ولم يشاهد ما أنجزه المجلس، ولكنه شعر فقط بما تعرض له من جراء الإصلاح الاقتصادى فى مصر، لكن لم يرى ما فعله البرلمان الحالى.

وتابع عضو مجلس النواب، خلال حديثه لـــ دوت الخليج، إن البرلمان المقبل يضم تركيبة مختلفة، رغم ما تعرض له الشارع السياسى، بمحاولة اتهام حزب بعينه بأنه يسعى للاستحواذ على البرلمان.

وأضاف عبد القادر، القائمة الوطنية من أجل مصر، ضمت 11 حزب بأفكار وايدولوجيات مختلفة، كلهم فى قائمة وطنية واحدة وهذا يدل على ثراء كبير فى الحزب السياسية ورد على المغرضين، وتأكيد بأنه لا يوجدحزب أغلبية إنما يوجد حزب أكثرية، تقريبا كل الفئات ممثلة داخل البرلمان المقبل، وهناك المزيد من التشريعات سنعمل على إقرار خلال المجلس المقبل.

