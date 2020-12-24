فيديو.. محمد الحصى: المجلس المقبل يضم تركيبة مختلفة تجمع الخبرة والكفاءة

قال النائب محمد الحصي، عضو مجلس النواب، نتطلع أن يكون المجلس المقبل مختلف عن الحالى، خاصة وأنه سيضم بعض النواب السابقين أصحاب الخبرة مع كوكبة من نواب مقبلين.

وتابع خلال حديثه لـــ دوت الخليج، كنت وكيل لجنة الإسكان الدورة الماضية، ولم نتطلع على أجندة المجلس حتى الآن، وعند قراءتها سنعقد المناقشات وإقرار ما هو فى صالح المواطن والوطن إن شاء الله".