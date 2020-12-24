لو بتزعجك.. 5 طرق لإلغاء خدمات اتصالات مصر بالأكواد

ينزعج عملاء اتصالات مصر من بعض الخدمات المختلفة مثل الخدمة الإخبارية والكول تون وغيرهم من الخدمات، لذا ينشر دوت الخليج أكثر من طريقة لإلغاء خدمات اتصالات مصر بالأكواد.

طرق إلغاء خدمات اتصالات مصر

إليكم أبرز طرق إلغاء خدمات اتصالات مصر بالأكواد أو الاتصال على خدمة العملاء من خلال التالي:

1- لإلغاء خدمات اتصالات هى الاتصال *166# تظهر لك قائمة اختر منها حسابي وسوف تظهر لك جميع الخدمات المشترك بها ( خدمات اخبارية – رياضية – فنية – وغيرهم).

2- لإلغاء خدمات اتصالات هى إرسال رسالة نصية إلى 1616 واتباع التعليمات حتى إلغاء الخدمات.

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3- لإلغاء خدمات اتصالات هى التواصل مع خدمة عملاء اتصالات عن طريق الاتصال بـ 333 من أي رقم اتصالات.

4- لإلغاء خدمات اتصالات هى التواصل مع رقم ممثلي خدمة عملاء اتصالات الأرضي عن طريق الاتصال بـ 16511 من اي تليفون أرضى.

5- لإلغاء خدمات اتصالات هى التواصل مع رقم ممثلي خدمة عملاء اتصالات عن طريق الاتصال 01111234333 من هاتف.

