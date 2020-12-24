إيبارشية الشرقية : إلغاء حفلة رأس السنة وقداس عيد الميلاد بلا حضور شعبى

جدة - نرمين السيد - كما أوضخ بيان الأنبا مقار أنه بالنسبة لقداس عيد الميلاد وعيد الغطاس، فسيكون للكهنة والشمامسة فقط، وتهانى الأعياد بالهاتف، وكذلك قرر إلغاء حفلة رأس السنة ومدارس الأحد.

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