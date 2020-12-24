بطريرك الكاثوليك يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر

جدة - نرمين السيد - يترأس الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك الآن صلاة قداس عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربى، ويشترك فى صلاة القداس عدد من الأباء المطارنة الأجلاء أعضاء السينودس البطريركى للكنيسة القبطية الكاثوليكية ولفيف من أباء الكلية الاكليريكية بالمعادى وعدد من الأباء رعاة الكنائس بالايبارشية البطريركية.





وتقام صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بالكنائس القبطية الكاثوليكية فى القاهرة والإسكندرية اتحاداً مع قداسة البابا فرنسيس بابا روما الذى يصلى القداس فى الفاتيكان وتضامناً مع الكنيسة الجامعة فى العالم أجمع. جدير بالذكر أن قداس عيد الميلاد المجيد هذا العام يأتى فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية فى مكافحة انتشار وباء كورونا حيث الالتزام بتعقيم الكنائس والتباعد الاجتماعى بين المصلين فضلاً عن ارتداء الكمامات ومشاركة عدد محدود من المصلين على ألا يتجاوز عدد الحضور نسبة 40 % من سعة الكنيسة وهو ما دعا الكنائس إلى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى أكثر من قداس مساء اليوم الخميس، وغداً الجمعة حتى تتاح الفرصة لمشاركة اكبر عدد من المصلين.



على الصعيد الوطنى تستقبل الكنيسة القبطية الكاثوليكية خلال صلاة قداس عيد الميلاد المجيد المهنئين من رجال الدولة على رأسهم مندوب الرئيس عبدالفتاح السيسى ومندوبين عن رئاسة مجلس الوزراء ومجلسى النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والهيئات القضائية والمسئولين المحليين والتنفيذيين.

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