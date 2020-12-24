إصابة الإعلامى وائل الإبراشى بكورونا

أصيب الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" المذاع على فضائية الأولي المصرية، بفيروس كورونا، بعد إجرائه تحليل "pcr" تبين ظهور النتيجة إيجابية. وكان الإعلامي وائل الإبراشي، قد ظهر في حلقة الأمس، وكانت بدت عليه بعض الأعراض مثل الكحة على الهواء.

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