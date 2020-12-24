نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرض رسوم علي السحب والإستعلام من الصراف الآلى.. تعرف على الرسوم لكل بنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرض رسوم علي عمليات السحب والإستعلام بداية من الشهر القادم يناير 2021 من ماكينات الصراف الآلى، ويتم ذلك في حالة إستخدام العميل لماكينة أخرى غير التابعة للبنك المصدر للبطاقة ويسرى ذلك على جميع أنواع البطاقات ومن ضمنها بطاقات المرتب والمعاش.

حيث كان البنك المركزى المصرى قام بإعفاء عملاء البنوك من رسوم السحب والإستعلام من ماكينات أخرى غير التابعة للبنك المصدر للبطاقة المستخدمة فى الفترة من مارس وحتى شهر ديسمبر ٢٠٢٠.

وبعد إنتهاء فترة الإعفاء بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠ سيتم فرض هذة الرسوم على العملاء على عمليات السحب والإستعلام من الصراف الإلى وتختلف تلك الرسوم على حسب الماكينة المستخدمة طبقاً لسياسة البنك التابعة لها الماكينة، وتكون كالتالى:

قيمة رسوم السحب والإستعلام من الصراف الآلى التابع لبنك الأهلي المصري NBE

يتم خصم من الرصيد 1.5 جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٥ جنية على كل عملية سحب.

رسوم السحب والإستعلام من الصراف الآلى التابع لبنك القاهرة

يتم خصم من الرصيد ٥ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٧ جنية على كل عملية السحب.

رسوم السحب والإستعلام من الصراف الآلى التابع لبنك مصر

يتم خصم من الرصيد ١ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٦ جنية على كل عملية السحب.

رسوم السحب والإستعلام من الصراف الآلى التابع لبنك HSBC

لا يتم خصم أى رسوم من الرصيد فى حالة الإستعلام فهى مجاناً، ويتم خصم رسوم ١٠ جنية على كل عملية السحب.

رسوم السحب والإستعلام من الصراف الآلى التابع لبنك فيصل الإسلامي

يتم خصم من الرصيد ٣ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٥ جنية على كل عملية السحب.

رسوم السحب والإستعلام من الصراف الآلى التابع لبنك الإسكندرية

يتم خصم من الرصيد ٣ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ١٠ جنية على عمليات السحب.

رسوم السحب والإستعلام من الصراف الآلى التابع العربي الأفريقي الدولي

يتم خصم من الرصيد ٣ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٨ جنية على عمليات السحب.

رسوم الصراف الآلى التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى NBD

يتم خصم من الرصيد ٢ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٦ جنية على عمليات السحب.

رسوم السحب والإستعلام من الصراف الآلى لبنك SAIB

يتم خصم من الرصيد ٣ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٧ جنية على عمليات السحب.

رسوم الصراف الآلى التابع لبنك كريدى أجريكول

يتم خصم من الرصيد ٥ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٦ جنية على عمليات السحب.

رسوم الصراف الآلى للبنك المصرى الخليجى EG

يتم خصم من الرصيد ٣ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٥ جنية على عمليات السحب.

رسوم الصراف الآلى للبنك القطرى الأهلى QNB

يتم خصم من الرصيد ٢ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٥ جنية على عمليات السحب.

رسوم الصراف الآلى لبنك التعمير والإسكان HDB

لا يتم خصم أى رسوم من الرصيد فى حالة الإستعلام فهى مجاناً، ويتم خصم رسوم ٥ جنية على عمليات السحب.

رسوم الصراف الآلى لبنك الاستثمار العربي

يتم خصم من الرصيد ٢ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٣ جنية على كل عملية سحب.

رسوم الصراف الآلى لبنك الكويت الوطني NBK

يتم خصم من الرصيد ٤ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٧ جنية على عمليات السحب.

رسوم الصراف الآلى لبنك المؤسسة العربية المصرفية ABC

يتم خصم من الرصيد ٣ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٧ جنية على عمليات السحب.

رسوم الصراف الآلى لبنك العقارى المصرى EALB

يتم خصم من الرصيد ٤ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٤ جنية على عمليات السحب.

رسوم الصراف الآلى لبنك أبوظبى التجارى ADCB

يتم خصم من الرصيد ٣ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٦ جنية على عمليات السحب.

رسوم الصراف الآلى للبنك الأهلى الكويتى ABK

يتم خصم من الرصيد ٥ جنيه سحب.يتم خصم من الرصيد ٥ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٦ جنية على كل عملية سحب.

رسوم الصراف الآلى لبنك عودة

يتم خصم من الرصيد ٥ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٨ جنية على عمليات السحب.

رسوم الصراف الآلى لبنك أبوظبى الإسلامى ADIB

يتم خصم من الرصيد ٥ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٥ جنية على عمليات السحب.

رسوم الصراف الآلى لبنك المصرف المتحد

يتم خصم من الرصيد ٥ جنيه فى حالة الإستعلام، ويتم خصم رسوم ٦ جنية على عمليات السحب.