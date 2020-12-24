نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام بالرقم القومي للعمالة الغير منتظمة بالقوى العاملة لصرف المرحلة الرابعة من منحة ال 500 جنيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام بالرقم القومي لصرف المرحلة الرابعة: سبق وقد تم المطالبة من وزارة القوى العاملة المصرية بتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة، وذلك من خلال رسائل هاتفية تم إرسالها إليهم، والتحديث يكون من موقع القوى العاملة المصرية (www.manpower.gov.eg)، وأيضاً يمكن تسجيل بياناتك من خلال الدخول على الموقع البديل وهو (www.labour.idsc.gov.eg)، وبالفعل الجميع يقوم بتحديث وتسجيل بياناته، لصرف المرحلة الرابعة ودراسة موقفه من صرف منحة ال 500 جنيه، وكانت الوزارة سابقاً أعلنت أن الاستعلام عن صرف المنحة كان من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 142 للاستعلام، وكان للتأكيد على المستفيدين يتم إرسال رسالة لهم من رقم 2030 على هواتفهم بموعد ومكان صرف المنحة، هل سيكون هذا هو الاستعلام الوحيد من خلال رسالة 2030، أم سيكون الاستعلام من خلال الرقم القومي ورقم الطلب.

كيفية الاستعلام برقم الطلب للعمالة الغير منتظمة ورابط الاستعلام لصرف منحة ال 500 المرحلة الرابعة ورسالة 2030

كيفية الاستعلام برقم الطلب والرقم القومي: تم غلق رابط تحديث وتسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة يوم 15 اكتوبر الساعة الثانية ظهراً، وسيتم الاستعلام عن استحقاق منحة ال 500 جنيه من خلال رابط http://www.labour.idsc.gov.eg، بكتابة رقم الطلب والرقم القومي، او انتظار رسالة من رقم 2030 بموعد ومكان الصرف، وهذا على حسب ماتحدده وزارة القوى العاملة المصرية لطريقة الاستعلام.

مد فترة إرسال الرسائل لمستحقين المنحة الدفعة الرابعة 2020

تم مد فترة إرسال الرسائل إلى يوم 24 ديسمبر لسنة 2020، حيث أنه سيستمر إرسال الرسائل لجميع المستحقين بموعد ومكان الصرف، حيث أنه سيكون الصرف للبعض من البريد، أو من البنك الزراعي، أو من خلال إيداع المبلغ ال 500 جنيه على خطوط الكاش، ويتم صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي، ويتم صرف المنحة للمستحقين قبل ذلك من خلال فيزا البريد التي تم تسليمها لهم.

منحة ال 500 جنيه الدفعة الرابعة وكيفية عمل شكوى على موقع الوزارة أو الخط الساخن 16528

الكثير من المستحقين للمنحة في المرحلة الرابعة لم تصل له رسائل بعد، حتى بعد أن تم مد فترة إرسال الرسائل للمستفيدين من المنحة للمرة الرابعة، ولعمل شكوى على موقع الوزارة أو الخط الساخن الخاص بالشكاوي التابع للوزارة، قم بالإتصال برقم (16528) وسيقوموا بالرد عليك وبعدها اختار رقم واحد للغة العربية، وبعد ذلك قم بالضغط على رقم 4 لعمل شكوى، وسيقوم أحد مندوبي الشكاوي بالرد عليكم، وستقوم بتسجيل شكوتك بإعطائه البيانات الكافية التي يطلبها منك، وبعد الانتهاء سيقوم باعطائك رقم متابعة الشكوى قم بالاحتفاظ به، وبعد أيام قم بمتابعة شكوتك معهم من خلال نفس رقم الخط الساخن والضغط على رقم 5 لمتابعة الشكوى الخاصة بك، ويمكنك أيضاً عمل شكوى من خلال موقع شكاوي الوزارة.

رسالة صرف المنحة من رقم 2030 واشاعات اعلان اسماء المستحقين للمنحة

بدأت الرسائل تأتي للمستحقين من يوم 5 ديسمبر 2020، وذلك ليتم الصرف للمرحلة الرابعة بداية من يوم 6 ديسمبر، كما أنه ستتوالى الرسائل لجميع المستحقين حسب الميعاد المخصص لكل مستحق للمنحة، كما أن الوزارة نفت ما يتداول من أخبار بأنه تم تأجيل المنحة، حيث أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة من يوم 6 ديسمبر، على أن يتم صرف باقي الدفعات في شهر يناير وشهر فبراير،، وكذاك أوضحت وزارة القوى العاملة المصرية أن الإشاعات التي تدور بين المستحقين بأنه سيتم نشر أسماءهم، حيث أكدت أن الطريقة الوحيدة التي يعرف من خلالها المواطن أنه مستحق أم لا هي تلقي رسالة بموعد ومكان الصرف للمنحة من رقم 2030، ويتم إرسال الرسالة على هاتف المسجلين لدى القوى العاملة الذي قاموا بتحديث بياناتهم عبر الموقع الرسمي للقوى العاملة، والمستحقين للمنحة.

كما حذرت أيضاً وزارة القوى العاملة من أي عمليات نصبب تتم بسبب صرف منحة ال 500 جنيه، حيث هناك أشخاص ينشرون على صفحات وهمية كيفية الاستعلام عن المنحة بطريقة خاطئة، حيث تعرضت بوابة القوى العاملة المصرية بعض من الشكاوي في ذلك، من أجل عملية نصب تمت من أحد الأشخاص بالإتصال بشخص وطلب منه مبلغ لاستكمال عملية صرفة منحة ال 500 جنيه، ولذلك تحذر الوزارة من كل هذه الشائعات، وانظار الرسائل الحقيقية من رقم 2030 فقط.

هل الاستعلام سيكون بالرقم القومي للعمالة الغير منتظمة لصرف المرحلة الرابعة من منحة ال 500 جنيه

الوزارة حتى الآن حددت طريقة واحدة لمعرفة هل من حدث بياناته، أو قام بالتسجيل مستحق لصرف المنحة أم لا، وهي أنه بعد انتهاء التسجيل والتحديث، سيتم إرسال رسالة لاحقاً بموعد ومكان الصرف، والرسالة كان نصها كالتالي: ( السادة الأفاضل نرجو من سيادتكم تحديث بياناتكم للاستمرار في صرف منحة العمالة غير منتظمة، وذلك من خلال الفترة من 8 اكتوبر، وحتى الفترة 15 اكتوبر للتحديث يرجى الدخول على http://Www.manpower.gov.eg، أو الدخول على موقع http://Www.labour.idsc.gov.eg، وسيصلكم رسالة أخرى بعد التحديث بموعد ومكان الصرف).

هذه هي الرسالة التي تم إرسالها على الهواتف، وعند الملاحظة أن الوزارة قالت أنه سيتم إرسال رسالة أخرى بعد التحديث بموعد ومكان الصرف، وفعلاً كانت هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيتم إعلام المستحقين لصرف المنحة وعِلم المستفيد من خلالها أنه مستحق، وهذه الرسالة تكون من رقم 2030، وعلى كل من قام بالتسجيل متابعة هواتفه والرسائل، لحين صدور طريقة أخرى من وزارة القوى العاملة للاستعلام سواء كانت بالرقم القومي أو برقم الطلب.

هل سيكون الاستعلام برقم الطلب أم بالرقم القومي أم برسالة من 2030 لتحديد موعد ومكان صرف منحة المرحلة الرابعة

حتى الآن كما قلنا وزارة القوى العاملة المصرية لم تحدد طريقة للاستعلام عن معرفة مستحقين منحة المرحلة الرابعة، سواء كانت برقم قومي أو برقم الطلب، إلا بعد انتهاء التسجيل والتحديث للبيانات لفئة العمالة الغير منتظمة، والرقم القومي يكون للاستعلام هل أنت مسجل بياناتك لدى القوى العاملة في العمالة الغير منتظمة أم لا، وهو أن تقوم بالدخول على هذا الرابط http://empsearch.manpower.gov.eg/InFormalJob/Index، وتكتب رقمك القومي وانتظر التحميل لبياناتك وتأكد هل مسجل لديهم أم لا، ولكن رسالة 2030 هي المناط الوحيد حالياً للاستعلام من خلال تلقي رسالة بموعد ومكان الصرف بعد انتهاء التحديث يوم 15 اكتوبر، حتى وإن كان الصرف بالفيزا المسلمة سابقاً، أو من خلال صرف المنحة من خطوط الكاش، كل هذا سيكون من رسالة 2030، وحالياً ننتظر بعد انتهاء تسجيل العمالة الغير منتظمة بالموقع طريقة الاستعلام من القوى العاملة إن وجدت طرق أخرى غير الرسالة الذي سوف يتم إرسالها إلى مستحقين منحة العمالة المتضررة من رقم 2030، ويرجى الابتعاد عن أي مواقع وهمية في الاستعلام أو التسجيل، الموقع الرسمي هو المذكور بالأعلى للقوى العاملة المصرية.