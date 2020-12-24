تنسيقية الشباب تثمن الجهود المصرية الإماراتية لاعتماد يوم «الأخوة الإنسانية»

تثمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جهود الدبلوماسية المصرية من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الدول الصديقة، في تخليد يوم الرابع من نوفمبر من كل عام يوماً للأخوة الإنسانية.

ويأتي القرار تخليدا لذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في 4 فبراير 2019 الذي شهد توقيع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، على وثيقة «الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والعيش المشترك» في أبو ظبي. اقرأ أيضًا عمرو عزت حجاج.. أصغر المؤرخين المصريين سناً

ونجحت البعثتين المصرية والإماراتية في نيويورك في حشد الدعم والتأييد لاعتماد القرار الأممي لتعميق مفهوم الإنسانية والحق في الحياة، لتستجيب المنظمة الدولية بالإجماع للقرار. ونجحت البعثتين المصرية والإماراتية في نيويورك في حشد الدعم والتأييد لاعتماد القرار الأممي لتعميق مفهوم الإنسانية والحق في الحياة، لتستجيب المنظمة الدولية بالإجماع للقرار. وتأمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تكون ذكرى ذلك اليوم هي البداية نحو عالم أكثر تسامحاً وإخاءً وتقبلاً للاختلافات البشرية ونبذ العنصرية بكافة أشكالها، كما تثمن الجهد الإماراتي في التنسيق مع عدد من الدول الصديقة وحشد الدعم اللازم لاعتماد هذا القرار التاريخي.

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