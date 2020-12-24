صديق الأمس "رفيق كابو" يخطف هدف الفوز لسموحة أمام دجلة

حقق نادي سموحة السكندري فوزا ثمينا على حساب نظيره وادي دجلة بعدما قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز بنتيجة 2/1 .
واستطاع سموحة أن يفوز على نظيره دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأهلي we السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.
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وبهذا الفوز رفع نادي سموحة السكندري رصيده من النقاط إلى 5 نقاط من ثلاث مباريات ،ونجح في خطف أول انتصار له في الدوري هذا الموسم بعد تعادلين في الجولة الاولى والثانية ،ليصعد بذلك للمركز السادس في جدول الترتيب متساويا مع كل من الجونة والمصري بنفس عدد الرصيد من النقاط.
بينما على الجانب الأخر تلقى وادي دجلة الهزيمة الأولى له هذا الموسم بعدما خسر في مباراة اليوم أمام سموحة بنتيجة 2/1 ،ليتجمد رصيده عند النقطة 4 جمعها من فوز وتعادل خلال أول مبارتين له في الدوري الممتاز ليظل في المركز العاشر في جدول الترتيب
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