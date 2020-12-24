البنك الأهلي المصري يخفض الفوائد على الشهادة البلاتينية 1%.. اعرف نسبة العائد

خفض البنك الأهلي المصري الفوائد على الشهادة البلاتينية 1% وبات الجميع يتساءل عن فوائد البنك الأهلي المصري على شهادة الادخار البلاتينية، التى مدتها 3 سنوات، اعتبارا من الاصدارات التى تتم بعد نهاية عمل اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 لتصبح 11% سنويًا للشهادات التى تصرف عائدها شهريًا بدلا من 12% سنويا.
فوائد البنك الأهلي المصريأكد مسئولو البنك الأهلي المصري أنه تقرر التوقف عن إصدار الشهادة البلاتينية ( ثلاث سنوات )التي كانت تصرف العائد كل ثلاثة شهور.
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وأشار إلى اختيار العميل التجديد التلقائي للشهادة ذات العائد الربع سنوى فسيتم تجديد قيمتها عند الاستحقاق في الشهادة البلاتينية ذات دورية العائد الشهرية، مع استمرار الشهادات القائمة بالسعر المطبق عليها حتى تاريخ استحقاقها.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن هذا القرار يأتي علي خلفية التحسن فى الاداء الاقتصادى ومستويات التضخم المنخفضة مع استهداف البنك استمرار احتفاظ المودعين بأعلى عائد على مدخراتهم.
وأضاف استمرار الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بدون تعديل فى ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اليوم بالابقاء على اسعار الايداع و الاقراض دون تغيير.
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