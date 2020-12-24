مصالحات الأزهر تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بجرجا

جدة - نرمين السيد - نجحت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الخميس، فى إتمام الصلح بين عائلتى آل بريدى وآل النقى جويلى بمدينة جرجا التابعة لمحافظة سوهاج، وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.





وقال الأزهر فى بيانه، اليوم الخميس، إن التصالح بين العائلتين جرى فى حضور كل من الدكتور عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات، وكيل الأزهر السابق، وطارق الفقى محافظ سوهاج، والشيخ محمد زكى، أمين عام اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، وبالتنسيق الكامل مع كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية.

ونقل شومان للعائلتين، تحيات فضيلة الإمام الأكبر وتهنئته على إنهاء الخصومة الثأرية والاتفاق على الاحتكام للحلول السلمية التى يقرها الدين الإسلامى ويشجعها، مشيدا بكل من قام على إتمام المصالحة وحقن الدماء بين العائلتين، مؤكدا أن الأزهر يقدر الجهود التى تقوم بها العائلات فى صعيد مصر من أجل إنهاء الخصومات والسعى لاستقرار البلاد، ووقف أسوأ عادة توارثتها الأجيال فى الصعيد، وهى عادة الثأر، والتى تقف عائقًا كبيرًا أمام جهود التنمية فى صعيد مصر.

وأكد شومان أن القوة فى العفو، وليست فى حمل السلاح والقتل، موجهًا الدعوة إلى جميع المتخاصمين إلى الاحتكام لكتاب الله وغلق باب الفتن، مثمنا مجهودات رجال الأمن الذين يعملون ليل نهار لإتمام المصالحات بالتعاون مع الأزهر من أجل لم شمل الفرقاء.

كما شهد المصالحة اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير البحث الجنائى، واللواء محمد نجيب، نائب مدير أمن محافظة سوهاج، ولفيف من قيادات وزارة الداخلية والعمد والمشايخ وكبار العائلات كبار العائلات ورجال الدين الإسلامى والمسيحى فى مدينة جرجا.