وقال الأزهر فى بيانه، اليوم الخميس، إن التصالح بين العائلتين جرى فى حضور كل من الدكتور عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات، وكيل الأزهر السابق، وطارق الفقى محافظ سوهاج، والشيخ محمد زكى، أمين عام اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر، وبالتنسيق الكامل مع كل أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية.
ونقل شومان للعائلتين، تحيات فضيلة الإمام الأكبر وتهنئته على إنهاء الخصومة الثأرية والاتفاق على الاحتكام للحلول السلمية التى يقرها الدين الإسلامى ويشجعها، مشيدا بكل من قام على إتمام المصالحة وحقن الدماء بين العائلتين، مؤكدا أن الأزهر يقدر الجهود التى تقوم بها العائلات فى صعيد مصر من أجل إنهاء الخصومات والسعى لاستقرار البلاد، ووقف أسوأ عادة توارثتها الأجيال فى الصعيد، وهى عادة الثأر، والتى تقف عائقًا كبيرًا أمام جهود التنمية فى صعيد مصر.
وأكد شومان أن القوة فى العفو، وليست فى حمل السلاح والقتل، موجهًا الدعوة إلى جميع المتخاصمين إلى الاحتكام لكتاب الله وغلق باب الفتن، مثمنا مجهودات رجال الأمن الذين يعملون ليل نهار لإتمام المصالحات بالتعاون مع الأزهر من أجل لم شمل الفرقاء.
كما شهد المصالحة اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير البحث الجنائى، واللواء محمد نجيب، نائب مدير أمن محافظة سوهاج، ولفيف من قيادات وزارة الداخلية والعمد والمشايخ وكبار العائلات كبار العائلات ورجال الدين الإسلامى والمسيحى فى مدينة جرجا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصالحات الأزهر تنهى خصومة ثأرية بين عائلتين بجرجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.